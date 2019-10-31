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    Чт., 31 октября 2019г.
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    Тема: Анализ воды
    • Сегодня! lazorenko1 Cегодня в 18:19 «Ответить»
      Мы выкопали колодец на земельном участке. И теперь я хочу проверить воду на возможность ее употребления. Подскажите пожалуйста,кто может сделать анализ питьевой воды?
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