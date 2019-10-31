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    Чт., 31 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Выбор водяного насоса
    • Сегодня! Fallybome Cегодня в 16:35 «Ответить»
      У кого какие водяные насосы в доме? Мы купили дом, сейчас закупаем все необходимые для комфортной жизни вещи.
      • Сегодня! Pratarata Cегодня в 16:42 «Ответить»
        Мы брали первый попавшийся, подходящий по всем параметрам и характеристикам. Работает отменно, никаких нареканий. Но тут просто совпало, а сейчас бы так не брал, подбирал тщательно.
        • Сегодня! Rainamad Cегодня в 16:47 «Ответить»
          Ну первый попавшийся я точно брать не хочу, спешки особой нет, поэтому лучше посмотрю и промониторю ситуацию на рынке более тщательно. Как никак это не самая дешевая вещь, и не хочется в скором времени ее заменять из-за плохого качества. Сейчас в фаворитах водяные насосы Grundfos https://rankquality.com/water-pump/grundfos-pump/. У кого такие в доме? Как они в эксплуатации? Купили бы после нескольких лет использования или на другом остановились?
          • Сегодня! Seenteyal Cегодня в 16:50 «Ответить»
            Кстати как вариант посмотреть рейтинги, однозначно доля правды в них имеется. Я тоже придерживаюсь мнения что в дом нужно изначально покупать только качественные вещи, чтобы в будущем не было проблем с эксплуатацией.
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