Ну первый попавшийся я точно брать не хочу, спешки особой нет, поэтому лучше посмотрю и промониторю ситуацию на рынке более тщательно. Как никак это не самая дешевая вещь, и не хочется в скором времени ее заменять из-за плохого качества. Сейчас в фаворитах водяные насосы Grundfos https://rankquality.com/water-pump/grundfos-pump/. У кого такие в доме? Как они в эксплуатации? Купили бы после нескольких лет использования или на другом остановились?
Кстати как вариант посмотреть рейтинги, однозначно доля правды в них имеется. Я тоже придерживаюсь мнения что в дом нужно изначально покупать только качественные вещи, чтобы в будущем не было проблем с эксплуатацией.