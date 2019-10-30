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    Ср., 30 октября 2019г.
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    Тема: Лучшие контент менеджеры для бизнес профиля в Instagram
    • New! InfluX Cегодня в 18:51 «Ответить»
      Последние несколько лет Instagram стал невероятно эффективной площадкой для ведения и развития своего бизнеса. В этом можно легко убедиться взглянув на статистику - взаимодействие с брендами в этой социальной сети в 10 раз эффективнее чем в Facebook, в 54 раза чем в Pinterest и в невероятные 84 раза чем в Twitter. Но для того чтобы использовать потенциал, который дает нам эта социальная сеть в интересах своего бизнеса нужны знания для проведения анализа эффективности вашего аккаунта и грамотного взаимодействия с вашей аудиторией. Ведение хорошей бизнес страницы требует анализа просмотров в сториз, количества лайков, новых подписчиков, постоянный мониторинг и понимание того какой медиа-контент больше всего резонирует с людьми которые интересуются вашим брендом и многое другое. Для изучения этих данных Инстаграм предоставляет встроенную вкладку аналитики - но ее, к сожалению, иногда бывает не достаточно. Именно поэтому в поиске более эффективных инструментов контент менеджмента и мониторинга пользователи и владельцы бизнеса обращаются к набирающим популярность сторонним приложениям и сервисам, которые помогают наиболее эффективно использовать свой аккаунт для продвижения своего продукта или контента. Некоторые из них я могу посоветовать из своего опыта:

      Iconsquare
      Iconsquare предлагает все стандартные функции которые можно ожидать от инструмента аналитики, с удобным интерфейсом, календарем, и нужным функционалом. В арсенале этого инструмента имеется рекомендации на счет лучшего времени для написании постов, а так же создание плана постинга наперед. Немаловажной является возможность сравнение вашего Инстаграма с страницами конкурентов, с последующим анализом вещей, в которых вы отстаете - в это входит сравнение роста подписчиков, посещения страницы, лайки, комментарии и прочее.
      Сервис предлагает 14-ти дневное бесплатное пользование, после которого активируется месячная подписка, стоящая $29,99.

      InfluX
      InfluX - это эффективный сервис для полного управления вашим Инстаграм аккаунтом. Среди интересных возможностей этого инструмента можно отметить аудит вашего аккаунта сразу после регистрации - таким образом с самого начала пользования вам демонстрируются слабые стороны вашего Инстаграма с последующими рекомендациями по решению этих проблем. Кроме того, одной из главных фишок данного сервиса является полная автоматизация работы аккаунта - в которую входит автолайкинг, таргетинг и взаимодействие с аудиторией и многое другое. Кроме того InfluX позволяет управлять несколькими аккаунтами, что невероятно удобно для ведения бизнеса с широким спектром услуг. И все это завернуто в безумно привлекательный и понятный интерфейс.
      За свои услуги InfluX предоставляет пользователю широкий выбор подписок, начиная с $10.99 в месяц.

      Squarelovin
      Squarelovin - инструмент анализа вашего Инстаграм аккаунта, который отслеживает ваш рост на протяжение каждого месяца. Из полезных пользователю фич можно отметить рекомендации на счет лучшего и худшего времени для написания постов, которые базируются на анализе вашей аудитории. Удобным так же есть возможность использования контента пользователей - Squarelovin позволяет увидеть все посты в котором вы были отмечены вашими подписчиками.
      Squarelovin является бесплатным сервисом.
      Какие еще сервисы по контент менеджменту, аудиту и раскрутке аккаунта в Instagram вы могли бы порекомендовать?
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