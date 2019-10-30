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    Ср., 30 октября 2019г.
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    Форум: Религия
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    Тема: Магия и астрал
    • Сегодня! lazorenko1 Cегодня в 15:39 «Ответить»
      Я могу вам сказать, что я очень люблю тему магии. особенно черной. Вам это нравится? Или в жизни сталкивались?
      • Сегодня! Адел Cегодня в 18:00 «Ответить»
        Добрый вечер. Конечно у каждого свои предпочтения, но я бы не стала связываться с черной магией. Не известно к чему приведет.
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