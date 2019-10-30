Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 30 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 168 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Мойка тары
    • Сегодня! serega2510 Cегодня в 14:33 «Ответить»
      У меня есть свой магазин небольшой, доставку продуктов делаю сам и очень часто и практически всегда тара становится в ужасном состоянии...например то молоко прольется в пластиковый поддон, то эти же самый поддоны рыбой начинают пахнуть из-за того, что там рыба и перевозилась. Чтобы моя тара была всегда в отличном состоянии, сотрудничаю с компанией Wellpack - мойка пластиковых поддонов. Мойка быстрая и после всех процедур получаю свою тару в отличнейшем виде, как новая. Рекомендую при необходимости обращаться. Цены недорогие.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Интерьерные фотографии2(1) Форум по интересамKanycyВчера в 20:37Magera Cегодня в 20:04
      Панкреатит2(2) Медицина и ЗдоровьеTatiana89Cегодня в 19:34conscience Cегодня в 20:01
      Простатит2(2) Медицина и ЗдоровьеTatiana89Cегодня в 19:33conscience Cегодня в 19:59
      Логопед2(2) Медицина и ЗдоровьеTatiana89Cегодня в 19:32conscience Cегодня в 19:58
      Кожа не в порядке2(2) Медицина и ЗдоровьеTatiana89Cегодня в 19:32conscience Cегодня в 19:55
      Часто сталкиваюсь с изжогой2(2) Медицина и ЗдоровьеTatiana89Cегодня в 19:31conscience Cегодня в 19:53
      себорейный дерматит13(1) Женский форумАноним27.06.18 в 00:08hana Cегодня в 19:28
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода