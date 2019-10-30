У меня есть свой магазин небольшой, доставку продуктов делаю сам и очень часто и практически всегда тара становится в ужасном состоянии...например то молоко прольется в пластиковый поддон, то эти же самый поддоны рыбой начинают пахнуть из-за того, что там рыба и перевозилась. Чтобы моя тара была всегда в отличном состоянии, сотрудничаю с компанией Wellpack - мойка пластиковых поддонов. Мойка быстрая и после всех процедур получаю свою тару в отличнейшем виде, как новая. Рекомендую при необходимости обращаться. Цены недорогие.