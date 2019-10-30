Ребята, а как вы относитесь к азартным играм - карточные, игровые автоматы, слоты, казино? Вы считаете их просто развлечением или же пытаетесь таким образом что-то заработать на досуге? Я вообще к подобного рода играм спокойно отношусь, хотя иногда и могу в атоматы сыграть, но не ставлю своей целью выиграть много денег.
Да, я тоже иногда слышу от своих знакомых, что они прямо хотят бросить свою основную работу и полностью посвятить все свое свободное время азартным играм на деньги. Но я не считаю, что данное развлечение превращать в источник заработка, ведь никто не гарантирует стабильных выигрышей в таких играх. Ну а для меня это всего лишь игры, раньше я играла только в слоты, которые полностью автоматизированы, но не так давно узнала, что существуют on-line казино с живыми дилерами и теперь мне еще приятнее играть в мои любимые игры, как-то это более реалистичным становится что-ли.
Ну, я не делаю никогда крупных ставок и не рискую своим семейным бюджетом, но мне тоже присуща некоторая доля азарта. Если получается что-то выиграть это хорошо, а если немного проиграю, никогда не расстраиваюсь.