Не так давно мы открыли кафешку возле нашего придорожного магазинчика. Ну и естественно, так как больше всего спросом пользуются горячие напитки, мы поставили кофе машину. Но так как никто работать с ней не мог, то пришлось и человека искать, который долгие годы работал баристом. Теперь он попросил приобрести инвентарь для готовки кофе и капучино. А я не знаю, что именно надо. Не подскажете?
Я полностью согласна с предыдущим комментатором. Если чего-то ему не хватает для роботы, то он должен предоставить вам список. Ну или же ищите место, где продается подобный инвентарь и общайтесь с продавцами. Вам будут предлагать товар и рассказывать его предназначение, а вы уже будете думать, надо оно вам или нет. Я в подобных вопросах не знаток, но знаю точно, что для приготовления капучино вашему баристу понадобится питчер для молока Приобрести его можно например здесь https://justcoffee.ru/cat/pitcheri Посмотрите, возможно там и еще что-то найдете.
Привет, если вам нужно оборудование для кафе и ресторана, то найти вы его сможете на портале https://[url]www.bar-line.ru[/URL] ,тут есть много прекрасных вариантов. Все просто прекрасного качества. Мне все очень нравится, рекомендую.
Привет, если вам нужно оборудование для кафе и ресторана, то найти вы его сможете на портале https://www.bar-line.ru ,тут есть много прекрасных вариантов. Все просто прекрасного качества. Мне все очень нравится, рекомендую.