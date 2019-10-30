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    Ср., 30 октября 2019г.
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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: Инвентарь для кафе
    • Велика Вчера в 20:01 «Ответить»
      Не так давно мы открыли кафешку возле нашего придорожного магазинчика. Ну и естественно, так как больше всего спросом пользуются горячие напитки, мы поставили кофе машину. Но так как никто работать с ней не мог, то пришлось и человека искать, который долгие годы работал баристом. Теперь он попросил приобрести инвентарь для готовки кофе и капучино. А я не знаю, что именно надо. Не подскажете?
      • Zakir Вчера в 20:04 «Ответить»
        Пускай ваш барист вам напишет список и по нем вы с легкостью сможете приобрести все то, что ему необходимо для нормальной работы. А так вы не сможете купить именно нужные вещи.
        • Гелана Вчера в 20:11 «Ответить»
          Я полностью согласна с предыдущим комментатором. Если чего-то ему не хватает для роботы, то он должен предоставить вам список. Ну или же ищите место, где продается подобный инвентарь и общайтесь с продавцами. Вам будут предлагать товар и рассказывать его предназначение, а вы уже будете думать, надо оно вам или нет. Я в подобных вопросах не знаток, но знаю точно, что для приготовления капучино вашему баристу понадобится питчер для молока Приобрести его можно например здесь https://justcoffee.ru/cat/pitcheri Посмотрите, возможно там и еще что-то найдете.
          • Февралий Вчера в 20:16 «Ответить»
            Автор, не ищите проблем на свою голову. Пускай человек, который знает, что именно ему надо идет и покупает инвентарь. А вы просто выделите на это деньги и все. И вам проще, и лишнего ничего не купите.
            • New! gdemoidengi Вчера в 23:28 «Ответить»
              Привет, если вам нужно оборудование для кафе и ресторана, то найти вы его сможете на портале https://[url]www.bar-line.ru[/URL] ,тут есть много прекрасных вариантов. Все просто прекрасного качества. Мне все очень нравится, рекомендую.
              • New! gdemoidengi Вчера в 23:30 «Ответить»
                Привет, если вам нужно оборудование для кафе и ресторана, то найти вы его сможете на портале https://www.bar-line.ru ,тут есть много прекрасных вариантов. Все просто прекрасного качества. Мне все очень нравится, рекомендую.
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