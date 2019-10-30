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    Ср., 30 октября 2019г.
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    Форум: Философия, Психология, Эзотерика
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    Тема: Знаю хорошего таролога
    • Eva1986 Вчера в 19:55 «Ответить»
      я по себе знаю как трудно найти достойного и честного таролога, особенно здесь в интернете. Хочу поделиться с вами контактом одной очень хорошей гадалки, она работает и лично, и удалённо, что очень удобно в наше время. Мне она помогла в решении любовного вопроса, а моей подруге с неудачами и здоровьем. Если и вам нужна помощь запишите контакты: вайбер и ватсап 8 904 027 04 23 Инесса. Искренне всем желаю любви и здоровья!
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