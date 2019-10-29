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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как сдуть надутый живот???
    • New! КсюшкаXXL Cегодня в 19:15 «Ответить»
      Целую неделю уже хожу надутая(( С утра встаю с плоским животом, к вечеру раздуваюсь так, что ремень с джинсов приходится снимать, потому что и без него джинсы давят так, что живот болеть начинает. Из за этого по вечерам никуда выйти не могу.. Ем в меру, но почему-то вот так раздуваюсь??? Как сдувать живот???
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