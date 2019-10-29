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    Вт., 29 октября 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Wanex Спортивный костюм - худи розовое или всё таки чёрное?
    • New! Решка Cегодня в 18:30 «Ответить»
      И так, тема дня на сегодня:с дочкой "разборки" - на повестке выбор и покупка спортивного костюма. Обе мы склоняемся к https://polyanka.com.ua/shop/girls/index.html Wanex - правда, одна за розовое, другая, это я, за чёрное худи...В общем, как считаете, что должно победить - материнская практичность или девчачья непосредственность и легкомысленность?
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