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    Вт., 29 октября 2019г.
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    Тема: Охлаждение туманом
    • New! alinkaK Cегодня в 18:15 «Ответить»
      Добрый вечер. Мы все лето пользовались системой охлаждение туманом на террасе, покупали в магазине https://green-design.com.ua/ здесь самая доступная цена. Система очень нам помогла в летнее время, не было жарко на террасе, гости было очень довольны) Спасибо вам, за рекомендацию!
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