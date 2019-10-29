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    Вт., 29 октября 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: лаб.анализ
    • Сегодня! Horstone Cегодня в 17:24 «Ответить»
      добрый день всем!
      мне нужны ваши рекомендации. в общем, у нас молодое предприятие, необходимо по закону провести анализ промышленных выбросов и воздуха рабочей зоны персонала, дабы все соответствовало нормам. куда обратиться?
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