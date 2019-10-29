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    Вт., 29 октября 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Беременность
    • Сегодня! Dinochka Cегодня в 16:24 «Ответить»
      Девочки как вы себя чувствовали на 20-той неделе беременности? Какое состояния было и вообще что-то тревожило?
      • Сегодня! Adel Cегодня в 16:34 «Ответить»
        У меня сейчас 20 неделя беременности, считаю что это самый лучший этап в жизни каждой женщины. Здесь https://pupslove.me/20-nedelya-beremennosti читаю описание каждой недели беременности. На этом сроке с точностью до 90% можно узнать пол своего малыша.
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