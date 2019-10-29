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    Вт., 29 октября 2019г.
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    Тема: Мужская сумка
    • albert838 Вчера в 20:47 «Ответить»
      Удобная мужская сумка с ремнем на плечо изготовлена из натуральной кожи красивого темно-коричневого цвета с эффектом помятости https://boroda.land/product/bag412-2...lecho-iz-kozhi. Очень приятная и мягкая на ощупь. Сумка весьма удобная и имеет все необходимое для того, что мы разместить нужные каждый день вещи. Один карман на молнии сзади, один спереди, основное отделение имеет по одному карману на подкладе, один из которых на молнии. Удобный ремень, отделанный той же кожей регулируется по длине, надевается с помощью крупных карабинов. Такая сумка будет отличной покупкой или подарком каждому деловому мужчине и прекрасно подойдет на каждый день.
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