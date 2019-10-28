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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Нужен мастер по дверным замкам.
    • Сегодня! Binap Cегодня в 18:01 «Ответить»
      В общем уже несколько дней не могу попасть в дверь своего сарая, подскажите людей, которые занимаются вскрытием замков. Ещё вся проблема вся в том, что у меня старинный замок и открыть его не так то просто, думаю, что нужно попотеть чтобы его вскрыть.
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