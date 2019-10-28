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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Минивэн
    • New! MaKsS_ Cегодня в 11:11 «Ответить»
      Планирую покупку минивэна, чтобы можно было ездить отдыхать всей семьей. Что посоветует??
      • New! PavelKorobin Cегодня в 11:19 «Ответить»
        Мне нравится Фольксваген Мультивен https://nfz.vw-favorit.ru/models/multivan/ давно на него смотрю и думаю приобрести. Он большой, просторный и весьма удобный для путешествия всей семьей. Можете ознакомиться с его характеристиками, может и вам понравился))
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