Недавно установили охранную сигнализацию, с установкой был сплошной гемор. Датчики движения не срабатывали, установщик считал что все ОК. Исправляли косяки целый день и снова та же беда. Нужны ребята которые все эти недочеты исправят.
На вашем месте, я бы в фирму на них нажаловалась, да еще и договор бы разорвала- мало ли, что вариантов с кем заключить договор на установку и обслуживание охранной сигнализации? По поводу исправления багов сюда http://10volt.ru/ремонт-охранной-сигнализации-выезд-м-2/ можете смело обращаться.