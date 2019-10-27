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    Вс., 27 октября 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Охранная сигнализация
    • Сегодня! KatyS Cегодня в 13:18 «Ответить»
      Недавно установили охранную сигнализацию, с установкой был сплошной гемор. Датчики движения не срабатывали, установщик считал что все ОК. Исправляли косяки целый день и снова та же беда. Нужны ребята которые все эти недочеты исправят.
      • Сегодня! LitvinA Cегодня в 13:22 «Ответить»
        На вашем месте, я бы в фирму на них нажаловалась, да еще и договор бы разорвала- мало ли, что вариантов с кем заключить договор на установку и обслуживание охранной сигнализации? По поводу исправления багов сюда http://10volt.ru/ремонт-охранной-сигнализации-выезд-м-2/ можете смело обращаться.
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