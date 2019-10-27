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    Вс., 27 октября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Стресс в повседневной жизни.
    • Сегодня! Gina Cегодня в 13:18 «Ответить»
      Здравствуйте. Сейчас на работе такой завал, что у меня сейчас стресс в повседневной жизни достаточно часто. Я еще больше нервничаю и стала вся такая раздражительная, и нервная. Сама себя не узнаю и психичкой стать не хочу. Подскажите, что можно попринимать, чтоб помочь себе не быть такой...Может что-то из народной медицины есть эффективное?
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