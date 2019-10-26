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    Сб., 26 октября 2019г.
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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: Работа в Чехии
    • Сегодня! thestarnataly Cегодня в 13:44 «Ответить»
      Где можно посмотреть какие есть вакансии на Чехию?
      • Сегодня! Myhaslav Cегодня в 13:58 «Ответить»
        Видел много вакансий на Чехию на сайте https://layboard.com/vakansii/chehiya/rabota-v-plzene. Вот, например, такая вакансия: спокойная размеренная работа в Чехии с повседневными выплатами. Без стресса и конкуренции. Безопасно. Еще предоставляют комфортабельную квартиру.
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