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    Сб., 26 октября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Протрузия
    • Сегодня! Tatiana89 Cегодня в 11:19 «Ответить»
      Как можно от нее избавиться без операбельного вмешательства?
      • New! conscience Cегодня в 12:18 «Ответить»
        Мне помог избавиться от протрузии массажист, которого я нашла - здесь. Мне достаточно было всего двенадцати сеансов для значительно улучшения ситуации.
        • New! conscience Cегодня в 12:19 «Ответить»
          Нужного массажиста мне удалось н а этом портале: https://chlb.docdoc.ru/doctor/massazhist .
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