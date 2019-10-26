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    Сб., 26 октября 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Постоянно болею
    • Сегодня! Tatiana89 Cегодня в 11:15 «Ответить»
      Что с этим делать?
      • New! conscience Cегодня в 12:11 «Ответить»
        Обратитесь к доктору. Когда я столкнулась с подобной проблемой, нужного специалиста нашла - здесь: https://chlb.docdoc.ru/doctor/terapevt , выяснилось что у меня понижен иммунитет. Данный доктор смог мне помочь и вылечил всего за два месяца.
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