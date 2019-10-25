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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Инфракрасный теплый пол
    • New! abidin Cегодня в 19:25 «Ответить»
      Инфракрасный теплый пол применяется для отопления в частных домах, квартирах, загородных коттеджах и офисах различных конфигураций и является хорошей альтернативой инфракрасным обогревателям и не только им. Монтировал инфракрасные теплые полы инструкцию почитал на сайте https://elektrikexpert.ru/infrakrasnye-teplye-poly.html
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