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    Пт., 25 октября 2019г.
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    Тема: Подарок
    • New! Evelyn Cегодня в 16:27 «Ответить»
      Здравствуйте. Скоро пойду на день рождения к ребенку 3 лет. Это ребенок моей подруги. Посоветуйте, пожалуйста, что можно интересное подарить, чтобы был полезный и красивый подарок?
      • New! Dann Cегодня в 16:30 «Ответить»
        Сейчас такой огромный выбор игрушек в магазинах, что всегда можно подобрать что-то ребенку, на любой вкус, и для любого кошелька.
        • New! falling Cегодня в 16:54 «Ответить»
          Лучше спросить у родителей ребенка, что ему сейчас необходимо. Но если захотите дарить игрушки, то выбирайте что-то для развития. Не берите бесполезные игрушки.
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