Комплект для уборки Xiaomi Yijie Broom Dustpan Combination (YZ-03) https://www.paritet94.ru/xiaomi-original-store/u...ination-yz-03/. Набор включает в себя классические инструменты для уборки – совок и щётку. Корпуса изделий сделаны из полипропилена – безопасного материала, устойчивого к механическим повреждениям. Ручки из прочного алюминия не ломаются в процессе использования. Основа щётки выполнена из эластичной ПЭТ-пряжи. Трёхслойная чистящая поверхность захватывает каждую соринку, не повреждая напольное покрытие. Комплект подходит для обработки ламината, плитки, деревянного паркета, линолеума. Кромка-держатель из термопластичной резины позволит закрепить инвентарь в подвешенном состоянии и сэкономить место. Высота щетки – 86 см, совка – 95 см.