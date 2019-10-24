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    Чт., 24 октября 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Одеяло
    • Сегодня! alllinnnnnaaaa Cегодня в 16:56 «Ответить»
      Здравствуйте.
      Интересует, где можно купить хорошее и недорогое одеяло? Рекомендуйте магазины у нас в городе, либо в интернете с доставкой по всей России.
      • Сегодня! ikissa Cегодня в 17:03 «Ответить»
        Я, сейчас, тоже в поиске хорошего магазина, где можно купить одеяло, поэтому буду вместе с вами читать рекомендации.
        • Сегодня! Лиза15 Cегодня в 17:51 «Ответить»
          Вы в магазине "Пастельные тона" не смотрели?

          Если нет, вот https://pastelnye-tona.ru/products/blanket/ ссылочка на него.
          Я там покупала себе одеяло и могу сказать, что всем осталась очень довольна - консультант помог мне с выбором и быстро оформил заказ, а полученный товар полностью соответствовал описанию и фотографиям на сайте.
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