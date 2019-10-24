Я – фотограф и у меня небольшая фотостудия. И у меня есть сайт,
который надо продвигать. Пыталась честно сама понять, как это делается.
Не скажу, что тупая или ленивая, информации слишком мало, чтобы
выстроить систему, избежать ошибок. Если нет уверенности в этом,
лучше попросить того, кто это действительно умеет. Я долго искала тех,
кто делает продвижение сайтов для малого бизнеса. https://proseosite.ru/ У
крупных компаний есть люфт по деньгам, у меня его нет. Эти деньги мне
еще заработать надо. Однако, можно сказать, повезло. Знакомый
подсказал сайт, где можно заказать такое продвижение. Я так и сделала.
Пришлось ждать результатов довольно долго. Если честно, мне эти три
месяца показались вечностью. Ведь еще сам сайт требовал доработки. Но
главное, все усилия наши не пропали зря. Сайт работает, помогает мне
искать заказы.