Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 24 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 224 посетителя
    Форум: Экономика, финансы, бизнес
    Новая тема
    Тема: Как привлечь клиентов на свой сайт
    • New! Mary13 Cегодня в 10:12 «Ответить»
      Я – фотограф и у меня небольшая фотостудия. И у меня есть сайт,
      который надо продвигать. Пыталась честно сама понять, как это делается.
      Не скажу, что тупая или ленивая, информации слишком мало, чтобы
      выстроить систему, избежать ошибок. Если нет уверенности в этом,
      лучше попросить того, кто это действительно умеет. Я долго искала тех,
      кто делает продвижение сайтов для малого бизнеса. https://proseosite.ru/ У
      крупных компаний есть люфт по деньгам, у меня его нет. Эти деньги мне
      еще заработать надо. Однако, можно сказать, повезло. Знакомый
      подсказал сайт, где можно заказать такое продвижение. Я так и сделала.
      Пришлось ждать результатов довольно долго. Если честно, мне эти три
      месяца показались вечностью. Ведь еще сам сайт требовал доработки. Но
      главное, все усилия наши не пропали зря. Сайт работает, помогает мне
      искать заказы.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода