Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 24 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 89 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Алкогольная зависимость
    • New! Зинул Вчера в 22:49 «Ответить»
      Можно ли полностью излечить от алкогольной зависимости или же это невозможно?
      • New! Bergamot Вчера в 22:56 «Ответить»
        Мне кажется, что если человек сам хочет такого излечения, тому и помощь посторонняя не нужна, а вот если силы воли ни на что не хватает и самое главное, в голове нет осознания меры, то никто не поможет.
        • New! Зинул Вчера в 23:18 «Ответить»
          я знаю, что медицина на месте не стоит. Говорят, что с помощью лекарственных препаратов можно стабилизировать любо состояние, а вот что дальше? Психиатров, психотерапевтов и психологов посещать?
        • New! Лесная Вчера в 23:23 «Ответить»
          Я знаю человека, которого реально вылечили в https://rosa.clinic/ Да, его состояние не было критическим, просто злоупотреблял, но без запоя. Прошел полный курс лечения. Сейчас нормальный человек, даже на корпоративах ничего крепче кофе не пьет.
        Вывести


        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода