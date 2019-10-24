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    Чт., 24 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Хозяйственная постройка на даче
    • Upiterok Вчера в 21:15 «Ответить»
      Необходимо на даче в Подмосковье построить хозяйственную постройку. Так как строительство будет скорее всего в зимнее время, цемент какого производства лучше использовать?
      • Улыбочка Вчера в 21:21 «Ответить»
        Если вы желаете получить крепкое строение, пусть даже и хозяйственное, то лучше процесс постройки доверить специалистам.
        • Vivo Вчера в 21:25 «Ответить»
          Зачем переплачивать деньги, если можно большинство работ сделать своими руками. Тем более, если строительство касается хозяйственного блока, а не жилого дома, например.
          • Andronik Вчера в 21:32 «Ответить»
            Производство цемента на сегодняшний день осуществляется тремя технологиями: сухой, мокрой и комбинированной. Каждый имеет свои плюсы и минусы, но, на мой взгляд, не это важно при выборе цемента, а его состав. Поскольку строительство будет происходить в пониженных температурных условиях, то лучше использовать не традиционный по составу цемент, а пластифицированный https://cemmix.ru/clauses/vse-o-tsemente-sostav-raznovidnosti-sposoby-proizv
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