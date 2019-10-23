Еще пятьдесят лет назад в сложных макроэкономических процессах разбиралась довольно небольшая прослойка населения планеты, в нее входили видные политические деятели, предприниматели, банкиры. В наши дни, благодаря увеличению доходов населения, труду средств массовой информации и развитию банковской сферы, сложные экономические инструменты доступны каждому человеку. Обычные физлица в наше время могут пользоваться заемными деньгами, инвестировать в акции компаний и самостоятельно торговать на финансовых биржах. Чтобы правильно воспользоваться такими сложными инструментами, необходимо чётко понимать механизмы их работы, помочь в таком деле вам смогут экономические сайты.
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Путь к материальной свободе начинается с простых шагов
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