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    Ср., 23 октября 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Снятие порчи
    • Сегодня! КонстантинК Cегодня в 11:49 «Ответить»
      На меня как-то навели порчу, я решил обращаться к проверенному магу. Так как, шарлатанов на просторах интернета достаточно много. Деньги берут и обещают золотые горы, а на самом деле ничего и не произойдет. Человек надеется, верит, а потом уже не доверяет никому. Так было и со мной, до тех пор, пока я не обратилась к Владиславу, вот его сайт labmagic.ru
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