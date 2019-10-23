На меня как-то навели порчу, я решил обращаться к проверенному магу. Так как, шарлатанов на просторах интернета достаточно много. Деньги берут и обещают золотые горы, а на самом деле ничего и не произойдет. Человек надеется, верит, а потом уже не доверяет никому. Так было и со мной, до тех пор, пока я не обратилась к Владиславу, вот его сайт