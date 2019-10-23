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    Ср., 23 октября 2019г.
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    Тема: Ландшафтный дизайн загородного дома
    • New! Shuksher Cегодня в 02:48 «Ответить»
      Можно самостоятельно составить проект ландшафтного дизайна по урокам из интернета? Или нужно обязательно привлекать специалиста? Насколько сложно его реализовать если нет специального образования?
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