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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Мебельные туры в Китай: превосходный способ выгодно обставить новую квартиру
    • Сегодня! reddeadfds Cегодня в 11:27 «Ответить»
      Мебель остаётся самым главным атрибутом всякого жилого помещения, ведь она приносит в него уют и тепло. К огромному сожалению, прочная и красивая мебель сегодня стоит много, а когда человеку нужно приобрести мебель сразу для целого дома или обставить общественное заведение, вроде собственного отеля (ресторана), отличной идеей начинает казаться приобретение мебели в чужой стране. Такая вещь как, как туры за мебелью в Китай, во время не прекращающегося экономического кризиса, обретает всё более заметную популярность среди россиян. Из подобной тура вы привезёте не фотографии популярных туристических мест, а хорошую мебель. На заводах в Китае создается большая часть мебели, которая затем продается в крупных мебельных салонах и строительных супермаркетах, однако ее можно купить и сразу на том заводе, где мебель выпускалась.


      Для чего граждане РФ летают за мебелью в Китай ?

      Новая для отрасли услуга стала симбиозом привлекательного шопинга и шанса изнутри увидеть чужое государство. Если вам надо обставить целую квартиру или дом, то мебельный тур https://prokitay.ru/ придётся вам по вкусу.
      • На одной из фабрик Китая вы сможете приобрести кухню своей мечты, что будет изготовлена по вашим размерам и с учетом индивидуального вкуса.
      • Во время одного тура вы сможете заказать всё, что потребуется вам для современной меблировки: от модульной кухни до современной сантехники, света и чисто предметов декора. В сумме вы потратите довольно мало времени на такие покупки. За 5 дней вы сможете полностью обставить мебелью любое помещение таким образом, как вы того хотите. Рассмотреть на все воочию, посидеть на самых разных диванах и найти понравившиеся вещи.
      • За клиентом будет закреплён гид с отличным знанием китайского, за несколько дней вы объедете несколько городов и еще большее число фабрик, что изготавливают элитную мебель и сотни других товары для благоустройства дома. Даже больших магазинах родного города, вам придется выбирать как максимум из пятидесяти моделей мебели, широкий ассортимент же китайских заводов вообще не будет ограничивать ваши запросы. Китайские мастера способны изготовить любую модель под нужные размеры, из любых существующих обивок и материалов.
      • Цены на аналогичные коллекции мебели в России и Китае различаются на пару десятков процентов, с итальянской меблировкой, привезённой из ЕС ценовая разница может составлять сотню процентов. Мебельный тур в Китай — это перво-наперво удивительный способ экономии, который вы сможете найти в 21 столетии.


      Преимущества от работы с фирмой prokitay.ru

      Наши покупатели получают профессиональную помощь на всех этапах мебельного тура: начиная от выбора отеля, заканчивая трансфером из аэропорта.

      С вами будет трудиться квалифицированный менеджер-гид, который превосходно знает китайский и менталитет местных предпринимателей. С его помощью вы сможете не только разыскать хорошую мебель и другие предметы для дома, но и добьетесь некоторых скидок от продавцов.
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