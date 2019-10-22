У меня свой небольшой бизнес. Мне конечно же нужны советы, помощь
со стороны. Я общаюсь активно на бизнес-форумах, задаю вопросы, ищу
информацию по регистрации, налогам, бухгалтерии, пробую различные
новые идеи. Клуб директоров нашла недавно. https://www.malkova.com/corporate-
customers/club-derzkoe-meropriyatie/ Мне очень нравится этот формат. Елена
Малькова сумела организовать встречи, где обсуждаются серьезные темы,
причем ищется какой-то необычный подход, новый ракурс. Это помогает
найти ответы, подсказывает новые идеи.