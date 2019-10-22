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    Вт., 22 октября 2019г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: клуб директоров
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 10:16 «Ответить»
      У меня свой небольшой бизнес. Мне конечно же нужны советы, помощь
      со стороны. Я общаюсь активно на бизнес-форумах, задаю вопросы, ищу
      информацию по регистрации, налогам, бухгалтерии, пробую различные
      новые идеи. Клуб директоров нашла недавно. https://www.malkova.com/corporate-
      customers/club-derzkoe-meropriyatie/ Мне очень нравится этот формат. Елена
      Малькова сумела организовать встречи, где обсуждаются серьезные темы,
      причем ищется какой-то необычный подход, новый ракурс. Это помогает
      найти ответы, подсказывает новые идеи.
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