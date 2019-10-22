От деда мне по наследству досталась коллекция марок. Коллекционировать марки сейчас не принято, и я решил продать свое наследство. Но после знакомства с опытными филателистами передумал: жалко стало разбазаривать результаты такого кропотливого труда. А потом увлекся, начал пополнять коллекцию, обменивать двойные экземпляры. Сейчас создаю свой сайт, чтобы легче было общаться с единомышленниками. Заранее хочу позаботиться о его продвижении и здесь без специалистов не обойтись. Подскажите, где найти таких?
.Очень интересное у вас увлечение! И правильно делаете, что не продаете, мало того что увлеклись, так еще и память о деде какая останется. По сайтам надо обязательно чтоб профи этим занялись, а то вы только время потеряете а возможно и деньги. Там что то связано с первыми страницами поисковика. Извините если ошибаюсь.