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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Сборка или покупка игрового компьютера
    • New! Shuksher Cегодня в 03:05 «Ответить»
      Возможно ли самостоятельно собрать игровой компьютер? Опыта подобного не имею, но в железе немного разбираюсь. Сколько получится сэкономить если собирать его самостоятельно, а не покупать готовый?
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