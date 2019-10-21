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Тема: Подарок молодым
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Сегодня!
Albinos
Cегодня в 15:05
«Ответить»
Через месяц нас пригласили на свадьбу. Какой подарок сделать молодым?
Сегодня!
Аноним
Cегодня в 15:06
«Ответить»
Привет! Лучше всего деньги, они молодой семье понадобятся. Что-то дарить для дома банально и скучно. Посмотрите статья, тут оригинальные поздравления на свадьбу https://
www.kleo.ru/items/house/pozdravleniya-na...prikolnye.shtml
. Вручение денег можно очень круто обыграть!
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