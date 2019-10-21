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    Пн., 21 октября 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Подарок молодым
    • Сегодня! Albinos Cегодня в 15:05 «Ответить»
      Через месяц нас пригласили на свадьбу. Какой подарок сделать молодым?
      • Сегодня! Аноним Cегодня в 15:06 «Ответить»
        Привет! Лучше всего деньги, они молодой семье понадобятся. Что-то дарить для дома банально и скучно. Посмотрите статья, тут оригинальные поздравления на свадьбу https://www.kleo.ru/items/house/pozdravleniya-na...prikolnye.shtml . Вручение денег можно очень круто обыграть!
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