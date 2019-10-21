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    Пн., 21 октября 2019г.
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    Форум: Женский форум
    Новая тема
    Тема: Подарок на свадьбу
    • Сегодня! Broksa Cегодня в 14:58 «Ответить»
      Мы приглашены на свадьбу. Что принято дарить жениху и невесте?
      • Сегодня! Albinos Cегодня в 15:02 «Ответить»
        Здравствуйте! Чаще всего дарят деньги, от 100 долларов с приглашенного. Вот статья на тему денежных подарков https://[url]www.kleo.ru/items/house/poz...nye.shtml[/URL] . Поздравление на свадьбу не обязательного должно быть в конверте. Можно обыграть в виде денежного букета, зонтика. В статье есть примеры!
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