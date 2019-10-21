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    Пн., 21 октября 2019г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Метеокомплекты
    • Сегодня! Fallybome Cегодня в 12:22 «Ответить»
      Мне на работе дали задание найти по самой оптимальной и выгодной цене метеокомплекты для наблюдения за ветром. Кто с подобным вопросом сталкивался? Где брали? Качество должно быть на должном уровне.
      • Сегодня! Seenteyal Cегодня в 12:29 «Ответить»
        А вы отдаете предпочтение отечественным производителям или зарубежным? Да и в принципе было бы неплохо, если бы указали бюджет, разных бюджет предполагает разное качество.
        • Сегодня! Pratarata Cегодня в 12:48 «Ответить»
          Можно найти как наши, так и зарубежные метеокомплекты хорошего качества, и цена не всегда самый главный показатель, уж я в этом убеждаюсь не первый раз.
          • New! Rainamad Cегодня в 13:09 «Ответить»
            Задаюсь уже больше недели данным вопросом, так что тема тоже актуальна. Хочется чтобы ценник не кусался, и при этом по характеристикам и параметрам все было оптимально. На данный момент склоняюсь к такому метеокомплекту МК3 http://go-zaschita.ru/pribory/priborydoz...roducts/94--3-3 . Может быть есть среди нас пользователи этой модели? Что скажете?
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