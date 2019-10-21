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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Мебельная фурнитура
    • Сегодня! vikivistos Cегодня в 10:08 «Ответить»
      Скажите пожалуйста, где можно купить дверные ручки и прочую мебельную фурнитуру "под старину"? Хочу в квартире сделать изменения.
      • New! Адел Cегодня в 14:14 «Ответить»
        Добрый день. Лучше всего обратиться к мастерам по изготовлению мебели и входных дверей. Они либо подскажут где взять либо у них может быть.
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