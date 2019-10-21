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    Пн., 21 октября 2019г.
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    Тема: Подарки для Нового года
    • New! Robe Cегодня в 08:30 «Ответить»
      Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какая средняя стоимость сладких новогодних подарков в картонной упаковке? Сейчас выбор очень широкий предлагается, но цены что-то разняться сильно
      • New! Jusa Cегодня в 08:43 «Ответить»
        Цена зависит от качества упаковки, а также от состава конфет
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