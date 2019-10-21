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Форум: Мода, одежда, обувь
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Тема: Подарки для Нового года
Форум:
Мода, одежда, обувь
Новая тема
Тема:
Подарки для Нового года
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New!
Robe
Cегодня в 08:30
«Ответить»
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какая средняя стоимость сладких новогодних подарков в картонной упаковке? Сейчас выбор очень широкий предлагается, но цены что-то разняться сильно
New!
Jusa
Cегодня в 08:43
«Ответить»
Цена зависит от качества упаковки, а также от состава конфет
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