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    Пн., 21 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Декоративный камень
    • New! lazorenko1 Вчера в 23:24 «Ответить»
      Скажите пожалуйста кто знает, красиво ли выглядит фасад здания, если его украсить декоративным камнем? будет ли это очень дорогим удовольствием?
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