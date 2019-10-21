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    Пн., 21 октября 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Вскрытие дверей
    • New! lazorenko1 Вчера в 22:54 «Ответить»
      Скажите пожалуйста, а если заклинил замок на дверях, то какой сервис нужно вызывать? Мы живем в Питере. Хотелось бы узнать про это подробнее.
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