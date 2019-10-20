Всем доброго дня. Я замужем уже около 8 лет. У нас все было отлично. Но как-то однажды, когда муж мой пришел поздно домой (сказал, что у начальника на работе был день рождения), я заподозрила неладное, ведь я прекрасно знала, когда у их шефа день рождения. Тогда я это проглотила, но дальше только хуже. Постоянные поздние приходы, скандалы, ссоры, даже до рукоприкладства доходило … Я не знала, что делать. В отчаянии я обратилась за помощью к форумам, где мне и подсказали адрес, предупредив, что за деньги и только по почте работа. Дождавшись ответа, я проанализировала всю жизнь нашу. Сейчас в нашу семью вернулась гармония, спасибо за это