Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 20 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 155 посетителей
    Форум: Женский форум
    Новая тема
    Тема: Гадание
    • Сегодня! AnautiD Cегодня в 17:22 «Ответить»
      Всем доброго дня. Я замужем уже около 8 лет. У нас все было отлично. Но как-то однажды, когда муж мой пришел поздно домой (сказал, что у начальника на работе был день рождения), я заподозрила неладное, ведь я прекрасно знала, когда у их шефа день рождения. Тогда я это проглотила, но дальше только хуже. Постоянные поздние приходы, скандалы, ссоры, даже до рукоприкладства доходило … Я не знала, что делать. В отчаянии я обратилась за помощью к форумам, где мне и подсказали адрес, предупредив, что за деньги и только по почте работа. Дождавшись ответа, я проанализировала всю жизнь нашу. Сейчас в нашу семью вернулась гармония, спасибо за это magkarta666@mail.ru
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Современная кухня.6(1) Женский форумSvvetlana27.09.19 в 22:22Лиза15 Cегодня в 19:16
      какой подарок подобрать парню?53(1) Форум хорошего настроенияelenotka1101.12.15 в 20:03olegnovak Cегодня в 19:06
      Доставка шариков8(1) Развлечение и ОтдыхНезабудка9126.02.18 в 19:28Goostaf Cегодня в 19:04
      жирные волосы9(1) Медицина и ЗдоровьеRedLove8526.09.19 в 22:42natashamua Cегодня в 18:59
      Номер на ночь3(1) Туризм, путешествияMagera16.10.19 в 21:44Kosto4ka Cегодня в 18:40
      Услуги по ремонту квартир в Уфе1(1) Строительство и ремонтabidinCегодня в 18:30abidin Cегодня в 18:30
      Гадание1Женский форумAnautiDCегодня в 17:22AnautiD Cегодня в 17:22
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода