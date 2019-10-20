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    Вс., 20 октября 2019г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Курсы английского
    • New! Антон Малышев Вчера в 23:55 «Ответить»
      Подскажите, где можно пройти дистанционно курсы английского?
      • New! julkae Вчера в 23:57 «Ответить»
        В ЕШКО можно пройти курсы английского — http://www.escc.ru/kursy-angliyskogo-yazyka у них дистанционное обучение. Программа школы содержит все необходимые материалы, подсказки и объяснения. Вы можете скачать бесплатный пробный урок курса и убедиться в том, что методика обучения вам походит.
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