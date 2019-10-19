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    Сб., 19 октября 2019г.
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    Тема: Подарок
    • Сегодня! Люсси Cегодня в 16:54 «Ответить»
      Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что подарить другу на день рождения? Уточню, что друг увлекается рыбалкой, путешествует много и активно ведёт инстаграм. У него вроде все есть, вот потому сложно подарок подобрать.
      • Сегодня! Evelyn Cегодня в 16:59 «Ответить»
        Вам же виднее, что понравилось бы вашему другу, подарите что-то связанное с его увлечениями, например, фотосессию у отличного фотографа, супер новороченную удочку, ну или что-то еще.
        • Сегодня! Dann Cегодня в 17:05 «Ответить»
          Заядлому рыбаку столько всего можно подарить, просто в специализированный магазин сходите и сразу найдёте подарок, даже если у него оно есть, еще одна лишним не будет. Так как рыбаловные снастья нужно часто менять. Есть еще вариант, который подойдёт для двух хобби, инстаграм и рыбалке, купите крепление для экшн камеры https://borika.ru/kreplenie-ekshn-kamery . Пусть хвастается в инстаграме своими победами, а точнее рыбами, которых он поймал и запечатлел на камере.
          • Сегодня! falling Cегодня в 17:10 «Ответить»
            А я в последнее время подарки не дарю, так как не люблю дарить то, что потом передарят или же не будут пользоваться, а деньгами именинник сам правильно воспользуется. Ему виднее, что нужно, а что нет.
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