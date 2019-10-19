Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что подарить другу на день рождения? Уточню, что друг увлекается рыбалкой, путешествует много и активно ведёт инстаграм. У него вроде все есть, вот потому сложно подарок подобрать.
Заядлому рыбаку столько всего можно подарить, просто в специализированный магазин сходите и сразу найдёте подарок, даже если у него оно есть, еще одна лишним не будет. Так как рыбаловные снастья нужно часто менять. Есть еще вариант, который подойдёт для двух хобби, инстаграм и рыбалке, купите крепление для экшн камеры https://borika.ru/kreplenie-ekshn-kamery . Пусть хвастается в инстаграме своими победами, а точнее рыбами, которых он поймал и запечатлел на камере.