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    Сб., 19 октября 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Украшение дома
    • New! Rainamad Cегодня в 10:01 «Ответить»
      Всем привет. Хочу порадовать близких и украсить наш дом к праздникам чем-то особенным, ярким, разноцветным. Кто как украшает? Буду рада советам)
      • New! Ferel Cегодня в 10:06 «Ответить»
        Мы украшает дом обычными гирляндами, шарами большими, опять же просто новогодние игрушки развешиваем по всей квартире, на дверь вешаем украшение.
        • New! Seenteyal Cегодня в 10:16 «Ответить»
          Мы до этого не украшали особо, новогодние праздники абсолютно всегда отмечали вне дома, а вот этот решили праздновать в семейном гнездышке) Я уже даже с блюдами определилась, знаю что новогодняя суета украдет все свободное время. По поводу украшений тоже задумывалась, и не раз. Думаю приобрести лазерный проектор Sar Shower Motion https://tv-pokupka.ru/product/lazernyy-z...rovkoy-rezhimov . Как вам? Подкупает то, что можно и на обычные праздники, дни рождения включать, нежели новогодние игрушки.
        • New! Fallybome Cегодня в 10:23 «Ответить»
          Мне кажется очень неплохой вариант покупать такие украшения, которые можно использовать и в обычной жизни, детские дни рождения, к примеру, украшать.
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