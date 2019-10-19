Обливки, форум, вертикальный блок 3шт.
BEGIN Otclick giport 240x400 (banner)
Редтрам на форуме 1х3
Редтрам - новости на форуме
Тема: Украшение дома
Выберите форум
- Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги
Всем привет. Хочу порадовать близких и украсить наш дом к праздникам чем-то особенным, ярким, разноцветным. Кто как украшает? Буду рада советам)
Мы украшает дом обычными гирляндами, шарами большими, опять же просто новогодние игрушки развешиваем по всей квартире, на дверь вешаем украшение.
Мы до этого не украшали особо, новогодние праздники абсолютно всегда отмечали вне дома, а вот этот решили праздновать в семейном гнездышке) Я уже даже с блюдами определилась, знаю что новогодняя суета украдет все свободное время. По поводу украшений тоже задумывалась, и не раз. Думаю приобрести лазерный проектор Sar Shower Motion
https://tv-pokupka.ru/product/lazernyy-z...rovkoy-rezhimov
. Как вам? Подкупает то, что можно и на обычные праздники, дни рождения включать, нежели новогодние игрушки.
Мне кажется очень неплохой вариант покупать такие украшения, которые можно использовать и в обычной жизни, детские дни рождения, к примеру, украшать.