Только ленивый сейчас не пробовал себя в качестве блогера. Вы хотите снимать свои увлечения и выставлять их в интернете? Так это не простой труд, кроме того, чтобы снять еще нужно монтировать, а монтаж может занимать от нескольких часов до суток. Нужно все время снимать, чтобы привлечь новых людей, камера должна быть очень качественной. Там много оборудования нужно, но главное это камера, желательно экшн камера и крепление для нее. Посмотрите, тут можно купить крепление для экшн камеры