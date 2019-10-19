Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 19 октября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 194 посетителя
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Хочу снимать видео
    • New! Dann Cегодня в 06:37 «Ответить»
      Здравствуйте! Люблю активный образ жизни, у меня много хобби. Я поймал себя на мысли, почему бы не снимать свою активную жизнь на память. И вот я думаю мне нужна хорошая камера. Что еще нужно, чтобы качественно со стороны себя снимать, чтобы камера не дергалась?
      • New! Evelyn Cегодня в 06:45 «Ответить»
        Только ленивый сейчас не пробовал себя в качестве блогера. Вы хотите снимать свои увлечения и выставлять их в интернете? Так это не простой труд, кроме того, чтобы снять еще нужно монтировать, а монтаж может занимать от нескольких часов до суток. Нужно все время снимать, чтобы привлечь новых людей, камера должна быть очень качественной. Там много оборудования нужно, но главное это камера, желательно экшн камера и крепление для нее. Посмотрите, тут можно купить крепление для экшн камеры https://borika.ru/kreplenie-ekshn-kamery
        • New! falling Cегодня в 06:48 «Ответить»
          Я бы тоже хотела поменять вид своей деятельности, стать блогером. Они ничего не делают, тупа снимают свою жизнь, путешествуют. Я считаю это халявщики, которым все достаётся даром.
          • New! Люсси Cегодня в 06:52 «Ответить»
            Поверьте, это только со стороны так кажется. Конечно, у топовых блогеров, у которых много подписчиков все отлично, но к большому количеству подписчиков еще нужно прийти. Нужно всегда быть активным.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода