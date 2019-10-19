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    Сб., 19 октября 2019г.
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    Тема: Хочу снимать видео
    • New! Dann Cегодня в 06:37 «Ответить»
      Здравствуйте! Люблю активный образ жизни, у меня много хобби. Я поймал себя на мысли, почему бы не снимать свою активную жизнь на память. И вот я думаю мне нужна хорошая камера. Что еще нужно, чтобы качественно со стороны себя снимать, чтобы камера не дергалась?
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