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    Пт., 18 октября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Крупнейший продовольственный журнал Foodmarket приглашает вас почитать свежие отраслевые новости
    • New! reddeadfds Cегодня в 14:29 «Ответить»
      Кроме этого, тут публикуются подробнейшие аналитические отчеты о деятельности известных предприятий и множество иных материалов о продуктовом рынке



      После ряда событий, главным образом связанных с действием санкций против России западными странами, российские производители продуктов питания ощутимо укрепили свои позиции и на текущий момент готовы предложить потребителю разнообразные категории товаров. При этом наши агропромышленные фирмы непрерывно развивают и наращивают производство, устанавливая высокотехнологичное оборудование и внедряя передовые технологии.


      Ведущий информационный журнал для производителей



      Журнал «Российский продовольственный рынок» выпускается в Российской Федерации уже почти 20 лет и на сегодня тираж журнала составляет 45 тыс. экземпляров. В списке постоянных подписчиков и читателей журнала директора и сотрудники крупнейших российских компаний, которые работают в отрасли производства пищевых продуктов.

      Ежегодно редакция предлагает читателям 6 номеров издания, объемом до 150 страниц каждый. Лучший продовольственный журнал Foodmarket – это прекрасная возможность почерпнуть свежие новости Foodmarket. Ведущие аналитики и журналисты предлагают читателям наиболее интересную информацию для производителей продуктов питания, упаковки и оборудования для предприятий, работающих в продовольственной отрасли и обеспечивающих независимость и присутствие внушительного ассортимента в наших магазинах.


      Прочитайте самые интересные статьи в интернет-версии журнала



      Тем, кто еще не оформил подписку на: выставку продуктов питания - необходимо уточнить, что они могут почитать интернет-версию издания на его сайте: http://foodmarket.spb.ru/ - Для читателей предлагаются текущие номера журнала Foodmarket, а также статьи, опубликованные некоторое время назад. Абсолютно в каждом номере дана подробнейшая аналитика разных категорий продовольственной отрасли и деятельности отдельных фирм, отчеты с отраслевых международных мероприятий.

      Например, в последних номерах вы можете почитать интересные статьи о том, как прошла международная выставка продуктов питания, все о предприятиях, которые принимали в ней участие и иные, не менее интересные материалы. Довольно привлекательно для налаженных подписчиков и то, что взаимодействие с изданием поможет производителям продуктов питания и других товаров в продовольственной отрасли сообщить о своей работе достаточно широкой аудитории заинтересованных лиц. В журнале, в том числе и в онлайн-версии, непрерывно предлагаются новости крупнейших отечественных производств.


      Оформляйте подписку и будьте в теме важных новостей продуктового рынка



      В завершение мы хотим пригласить всех руководителей фирм, работающих в области переработки и изготовления продуктов питания, заглянуть на страницу foodmarket.spb.ru и ознакомиться с особенно любопытными статьями из последних номеров журнала. А оформив подписку, вы будете одним из первых узнавать о новшествах в указанной отрасли, запланированных внутрироссийских и международных выставках, внедряемых технологиях и очень многом другом.
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